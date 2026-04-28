Il Napoli pesca in casa dell’Inter? Piace un nerazzurro | il nome e i dettagli

Il Napoli sta valutando un possibile trasferimento di Carlos Augusto dall’Inter, con l’obiettivo di rafforzare la fascia sinistra. Tuttavia, il club giallorosso si è inserito nella corsa, rappresentando una concorrente concreta per il terzino brasiliano. La trattativa riguarda i dettagli del possibile spostamento e le strategie delle società coinvolte, che si svolgono senza annunci ufficiali fino a questo momento.

Carlos Augusto resta nel mirino del Napoli per rinforzare la fascia sinistra, ma la Roma rappresenta una minaccia concreta nella corsa al terzino brasiliano dell’Inter. Carlos Augusto: il jolly tattico che piace al Napoli, ma occhio alla Roma. Il mercato estivo del Napoli punta deciso sulle corsie laterali. La dirigenza azzurra ha individuato in Carlos Augusto un profilo versatile capace di garantire doppia fase e adattabilità tattica. L’esterno nerazzurro può giocare come terzino sinistro in difesa a quattro, ma anche come ala in un centrocampo a cinque o braccetto in una linea difensiva a tre. Questa molteplicità di ruoli lo rende appetibile per qualsiasi progetto tattico.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Il Napoli pesca in casa dell’Inter? Piace un nerazzurro: il nome e i dettagli Notizie correlate Il Napoli pesca in casa dell’Udinese? Un nome piace! Conte può essere la chiaveNicolò Zaniolo sembra aver trovato la sua dimensione definitiva, e le big d’Italia sono tornate a bussare alla porta. Mercato Inter, Nico Paz resta il sogno nerazzurro: non è impossibile! I dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Nico Paz resta il sogno nerazzurro: non è impossibile! I dettagli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Napoli, Lang torna a giugno. E il Galatasaray pesca il sostituto in Italia; Pesca sostenibile: il ruolo della ricerca al centro del workshop Cnr-Iriss; Calavano reti per pescare nell'area marina protetta della Gaiola, denunciate due persone; Pesca e acquacoltura, la Campania protagonista al Seafood di Barcellona - Napoli Village - Quotidiano di. Spalletti pesca in casa Napoli? Tuttosport: nel mirino ci sono Lobotka ed Anguissa!Secondo Tuttosport, i due obiettivi principali sono entrambi centrocampisti che conosce molto bene dai tempi del Napoli. tuttonapoli.net Manna pesca ancora dal BrasileUn giovane talento è finito nel mirino del Napoli - facebook.com facebook