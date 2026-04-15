Il Napoli potrebbe affrontare l’Udinese nella prossima partita di campionato. Un nome tra i possibili avversari è stato suggerito come favorito. Nel frattempo, Nicolò Zaniolo sembra aver trovato stabilità e continuità, attirando l’attenzione di diverse grandi squadre italiane. La situazione è in evoluzione e le trattative sono ancora in corso.

Nicolò Zaniolo sembra aver trovato la sua dimensione definitiva, e le big d’Italia sono tornate a bussare alla porta. Stavolta tocca al Napoli fare i conti con l’Udinese: Zaniolo sta disputando una stagione da assoluto protagonista in bianconero e il suo nome è tornato prepotentemente sul taccuino degli azzurri Zaniolo – Napoli, spunta il fattore Conte. Il legame tra Conte e Zaniolo risale ai tempi dell’Inter, quando Conte aveva avuto modo di osservarlo da vicino e di capire di che pasta fosse fatto. Un giocatore fisico, capace di saltare l’uomo, di fare la differenza nell’uno contro uno e di produrre numeri concreti quando sta bene. Esattamente il tipo di profilo che il tecnico azzurro apprezza: giocatori che lavorano per la squadra e danno un contributo alto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli pesca in casa dell’Udinese? Un nome piace! Conte può essere la chiave

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