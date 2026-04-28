Il musicista britannico parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026, che si svolgerà a Vienna tra il 12 e il 16 maggio. Lo spettacolo vedrà anche la presenza della cantante italo- eritrea che rappresenta la Repubblica di San Marino. La partecipazione del musicista britannico si aggiunge a quella di Senhit, già nota per aver rappresentato San Marino in passato. La manifestazione si svolgerà in diverse serate con le esibizioni dei vari artisti coinvolti.

C i sarà anche Boy George all’ Eurovision Song Contest 2026. Il musicista britannico parteciperà alla manifestazione (a Vienna il 12, 14 e 16 maggio) insieme a Senhit, rappresentante della Repubblica di San Marino. Una partecipazione confermata lo scorso marzo, quando i due avevano vinto la finale che si era tenuta al Teatro Nuovo di Dogana con il brano Superstar. Eurovision 2026, il sorteggio tra le polemiche per Israele. Ecco quando si esibirà l’Italia X Leggi anche › Elettra Lamborghini co-conduttrice Rai per Eurovision: l’annuncio a Canzonissima Senhit e Boy George all’Eurovision 2026. Per Senhit si tratterà di un ritorno. La cantante 46enne, infatti, aveva già partecipato nel 2011, con il brano Stand by, e po i nel 2021 con Adrenalina, cantata in coppia con Flo Rida.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il musicista britannico parteciperà per San Marino, insieme alla cantante italo eritrea Senhit

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