Da San Marino Senhit fa rotta sull’Eurovision

Da San Marino, Senhit annuncia ufficialmente la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest. Se la pandemia non avesse causato ritardi, questa sarebbe stata la sua quarta volta sul palco europeo rappresentando il piccolo Stato. La cantante ha confermato la sua presenza, portando in gara il brano che presenterà durante la manifestazione.

Se la pandemia non ci avesse messo la coda, per Senhit il prossimo sarebbe stato il quarto Eurovision Song Contest con la casacca biancoazzurra del Titano. Sarà, invece, il terzo grazie a quella “Superstar” con cui la cantante bolognese di origini eritree (tenendo fede alla “hit” del proprio nome) ha trionfato l’altra sera sul palco del San Marino Song Contest 2026 nella finalissima del concorso, condotto da Simona Ventura, per la scelta dell’alfiere della Serenissima Repubblica da inviare a Vienna. Selezione agguerrita per le presenze pure di Dolcenera, Rosa Chemical, Molella, ma soprattutto di Kelly Joyce e Paolo Belli, arrivati rispettivamente seconda e terzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

