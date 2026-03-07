senhit vince san marino song contest 2026 con un brano insieme a boy george

Senhit ha vinto il San Marino Song Contest 2026 con il brano “Superstar”, realizzato in collaborazione con Boy George. La cantante rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. La vittoria è stata annunciata durante l’evento musicale che si è svolto recentemente.

photo by Mary Stuart SAN MARINO - Senhit vince San Marino Song Contest 2026 e rappresenterà ufficialmente la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 – di scena dal 12 al 16 maggio a Vienna – con "Superstar", il brano nato dalla collaborazione artistica con Boy George. Con "Superstar", Senhit conquista pubblico e giuria portando in gara un pop anthem potente e identitario, capace di unire energia clubbing e profondità emotiva. La performance presentata sul palco del San Marino Song Contest è stata costruita come un’esperienza visiva dal forte impatto contemporaneo, pensata per esaltare l’energia clubbing e l’estetica pop di "Superstar". 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Senhit rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2026 con Boy GeorgeSarà la cantautrice italiana Senhit, in coppia con Boy George, a rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2026, in programma alla Wiener...

