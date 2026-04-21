Quest’estate nel Casentino si svolge un evento culturale che coinvolge scrittori e artisti, con incontri pubblici e presentazioni. Tra le iniziative, si segnala la partecipazione di un noto autore che porta le sue parole tra i tasti di un pianoforte, trasformando il paesaggio in un salotto sotto le stelle. La manifestazione si svolge in diverse location della zona, attirando pubblico e appassionati di letteratura e musica. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Camera di Commercio di Arezzo-Siena AREZZO – Oh ragazzi, segnatevelo: quest’estate il Casentino un è solo pianoforte e aria bona, ma pure cervello acceso e chiacchiere di quelle che ti restano addosso. A Naturalmente Pianoforte 2026 s’arricchisce la tavola, e mica poco: arriva Andrea Scanzi a tenere le fila de “Gli Incontri – Le Parole”. Tradotto: si parla, si ragiona, e intanto sotto c’è il pianoforte che accarezza l’anima. L’annuncio è arrivato bello solenne dalla Camera di Commercio Arezzo-Siena, ma poi, a stringere, il succo è questo: dal 14 al 19 luglio, all’ora giusta del tramonto (le sette, quando la luce diventa poesia), si gira per il Casentino come in un pellegrinaggio laico.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, oh che succede: Scanzi porta le parole tra i tasti e il Casentino diventa un salotto sotto le stelle

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