Il movimento di Vannacci diffonde gli adesivi Negozio Italiano

Il movimento di Vannacci ha avviato una campagna a livello nazionale con adesivi che riportano la scritta “Negozio Italiano”. La iniziativa è promossa dal gruppo politico “Futuro Nazionale”, guidato dall’europarlamentare Roberto Vannacci. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare le attività commerciali che conservano il patrimonio di saperi e prodotti italiani. Le campagne sono state diffuse in diverse regioni del paese negli ultimi giorni.