Il movimento di Vannacci diffonde gli adesivi Negozio Italiano
Il movimento di Vannacci ha avviato una campagna a livello nazionale con adesivi che riportano la scritta “Negozio Italiano”. La iniziativa è promossa dal gruppo politico “Futuro Nazionale”, guidato dall’europarlamentare Roberto Vannacci. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare le attività commerciali che conservano il patrimonio di saperi e prodotti italiani. Le campagne sono state diffuse in diverse regioni del paese negli ultimi giorni.
“Futuro Nazionale”, il movimento dell’europarlamentare Roberto Vannacci, da qualche settimana sta dando vita, a livello nazionale, a una campagna dedicata al riconoscimento e alla promozione di «quelle attività commerciali che custodiscono il nostro sapere, i nostri prodotti e le nostre.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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