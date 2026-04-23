A Scandiano è arrivata l'iniziativa ‘Negozio Italiano’ promossa da Futuro Nazionale. L’annuncio è stato fatto da Marco Lusetti, che rappresenta il comitato di Reggio Emilia di questa organizzazione, in presenza di Roberto Vannacci. La manifestazione coinvolge una serie di attività e incontri legati alla promozione di prodotti e valori italiani. L’evento si svolge nella città e si inserisce nel calendario delle iniziative locali.

L’iniziativa ‘ Negozio Italiano ’ di Futuro Nazionale arriva anche a Scandiano. Ad annunciarlo è Marco Lusetti, referente del ‘comitato costituente Reggio Emilia 083’ di Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. "Con Negozio Italiano – annuncia Lusetti – vogliamo evidenziare la necessità di difendere i negozi italiani. Le botteghe, i laboratori artigiani e le attività radicate nel territorio non sono semplici esercizi commerciali: sono luoghi in cui si tramandano gesti antichi, tecniche raffinate, sapori autentici e un modo di lavorare che ha costruito l’identità del nostro paese. Sono presidi culturali, punti di riferimento sociale, testimonianze viventi di ciò che siamo: la qualità, tradizione, creatività, cura del dettaglio, passione per il lavoro ben fatto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pro-Vannacci in città con ‘Negozio italiano’

Notizie correlate

Leggi anche: Vannacci a Strasburgo guarda all’estrema destra di Afd: “Li sosteniamo. Io filo-Putin? No, pro Italia e pro Europa”

Messina, rapina con coltello in negozio: 19enne arrestato, dinamica e reazioni nel centro città.Paura nel centro di Messina questa mattina, quando un giovane di 19 anni, di origine tunisina, ha minacciato clienti e personale di un negozio di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pro-Vannacci in città con ‘Negozio italiano’; Vannacci piazza un suo deputato in commissione Difesa per dare fastidio su armi e aiuti all’Ucraina; Firenze: multe ai residenti che protestavano contro Vannacci; Vannacci Chi vuole la sharia in Italia torni nel suo Paese di origine.

Pro-Vannacci in città con «Negozio italiano»L’iniziativa ‘Negozio Italiano’ di Futuro Nazionale arriva anche a Scandiano. Ad annunciarlo è Marco Lusetti, referente del ‘comitato costituente Reggio Emilia 083’ di Futuro Nazionale con Roberto ... msn.com

Vannacci chiama i suoi. Al via il tesseramento. Prima costituente in cittàRoberto Vannacci sarà in collegamento video a Pisa per la prima assemblea del comitato costituente locale di Futuro Nazionale. L’appuntamento è in programma sabato alle 10 alle Officine Garibaldi, ... lanazione.it

Max Bastoni lascia Forza Italia dopo il sit in pro-immigrati: l’ex leghista verso Vannacci milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Ad un anno dalle elezioni, iniziano le grandi manovre. E Roberto Vannacci vuole recitare un ruolo da protagonista, al punto da ipotizzare la corsa solitaria, senza dare l'appoggio a Fratelli d'Italia e all'attuale maggioranza di centrodestra. Nel 'Pulp Podcast', è e - facebook.com facebook