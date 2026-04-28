Il Movimento 5 stelle rinnova i suoi vertici in Umbria | Daniele Pica nuovo coordinatore per la provincia di Terni

Il Movimento 5 Stelle in Umbria ha annunciato un cambio ai vertici regionali e provinciali. David Fantauzzi, consigliere comunale di Foligno, è stato nominato nuovo coordinatore regionale. Contestualmente, in provincia di Terni, Daniele Pica assume il ruolo di coordinatore. La decisione riguarda l’organizzazione territoriale del movimento e si inserisce in un processo di rinnovamento della struttura politica nella regione.