Il Movimento 5 stelle rinnova i suoi vertici in Umbria | Daniele Pica nuovo coordinatore per la provincia di Terni
Il Movimento 5 Stelle in Umbria ha annunciato un cambio ai vertici regionali e provinciali. David Fantauzzi, consigliere comunale di Foligno, è stato nominato nuovo coordinatore regionale. Contestualmente, in provincia di Terni, Daniele Pica assume il ruolo di coordinatore. La decisione riguarda l’organizzazione territoriale del movimento e si inserisce in un processo di rinnovamento della struttura politica nella regione.
Cambio ai vertici del Movimento 5 Stelle in Umbria. Il nuovo coordinatore regionale sarà David Fantauzzi, consigliere comunale di Foligno, chiamato a guidare la struttura territoriale del Movimento con l’obiettivo di consolidare e rafforzare il percorso politico e organizzativo nella regione.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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