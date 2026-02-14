Terni Daniele Pica | Il tema del nuovo ospedale utilizzato dal sindaco come arma demagogica nei confronti della Regione e dei cittadini

Daniele Pica, esponente del Movimento Cinque Stelle a Terni, accusa il sindaco di usare il tema del nuovo ospedale come strumento di propaganda contro la Regione e i cittadini. Pica sostiene che la discussione sul progetto diventa spesso un'arma politica più che un reale tentativo di risolvere i problemi. Nella sua analisi, il coordinatore evidenzia come le battaglie sui cinque temi principali siano spesso messe in secondo piano rispetto alle polemiche sulla struttura ospedaliera.

Il coordinatore del Gruppo Territoriale di Terni del Movimento Cinque Stelle indica cinque macro-temi attualmente in trend per la città Analizzare i lavori del Consiglio comunale e soffermarsi sui cinque temi 'in trend'. Il coordinatore' del Gruppo Territoriale di Terni del Movimento Cinque Stelle Daniele Pica, è intervenuto alla redazione di www.ternitoday.it. Una valutazione da 'fuori' Palazzo Spada poiché solo dopo le amministrative del 2023 ha iniziato a frequentare attivamente il Movimento a livello locale. Una presentazione: "Ho conseguito la laurea in Scienze dell'amministrazione per poi completare un master in management a presso l'Unioncamere.

Le recenti dichiarazioni della Regione sul nuovo ospedale di Terni hanno suscitato diverse preoccupazioni tra i cittadini.

