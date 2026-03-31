Beppe Grillo vuole riprendersi il Movimento 5 Stelle | avviata azione legale per il simbolo del partito

Un ex co-fondatore di un partito politico ha presentato un ricorso presso un tribunale di Roma per ottenere la titolarità del nome e del simbolo del movimento. La richiesta riguarda la rivendicazione del controllo su questi elementi, che rappresentano il simbolo stesso del partito. La causa legale è stata avviata di recente e riguarda specificamente la proprietà del nome e del simbolo “MoVimento 5 Stelle”.

Beppe Grillo vuole riprendersi il simbolo del Movimento 5 Stelle: il comico, co-fondatore del partito insieme a Gianroberto Casaleggio, ha avviato un’azione legale al Tribunale di Roma per rivendicarne la titolarità del nome e del simbolo “MoVimento 5 stelle”. Lo riferisce l’Adnkronos che cita fonti vicine a Grillo. La prima udienza è prevista per luglio. La notizia è stata poi confermata da Marco Bella, ex parlamentare del Movimento 5 stelle, con un lungo post su Facebook. “In un mondo normale, se io Beppe Grillo ti concedo a te Giuseppe Conte, di usare qualcosa che mi appartiene, non servirebbe alcuna azione legale affinché tu, Giuseppe Conte mi restituisca ciò che non è affatto tuo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Beppe Grillo vuole riprendersi il Movimento 5 Stelle: avviata azione legale per il simbolo del partito Articoli correlati Leggi anche: Grillo fa causa per riprendersi il simbolo del M5s Leggi anche: Grillo ha avviato una causa per riprendersi il simbolo e il nome del M5s Movimento 5 stelle: la diatriba tra Grillo e Conte è appena cominciata #m5s #grillo #conte #opinione Approfondimenti e contenuti su Beppe Grillo Discussioni sull' argomento M5S, Grillo ha avviato una causa per riprendersi il simbolo. Grillo avvia la causa per riprendersi il simbolo M5s, Conte in aula a luglioIl fondatore ha avviato, assieme all’associazione di Genova, l’azione legale sul simbolo del partito che ormai risponde a Conte. La prima udienza è prevista per il mese di luglio e sarebbe l’ennesimo ... editorialedomani.it Grillo fa causa per riprendersi il simbolo del M5sSe io Beppe Grillo ti concedo a te Giuseppe Conte, di usare qualcosa che mi appartiene, non servirebbe alcuna azione legale affinché tu, Giuseppe Conte, mi restituisca ciò che non è affatto tuo ... msn.com