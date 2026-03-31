Beppe Grillo vuole riprendersi il Movimento 5 Stelle | avviata azione legale per il simbolo del partito

Da tpi.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex co-fondatore di un partito politico ha presentato un ricorso presso un tribunale di Roma per ottenere la titolarità del nome e del simbolo del movimento. La richiesta riguarda la rivendicazione del controllo su questi elementi, che rappresentano il simbolo stesso del partito. La causa legale è stata avviata di recente e riguarda specificamente la proprietà del nome e del simbolo “MoVimento 5 Stelle”.

Beppe Grillo vuole riprendersi il simbolo del Movimento 5 Stelle: il comico, co-fondatore del partito insieme a Gianroberto Casaleggio, ha avviato un’azione legale al Tribunale di Roma per rivendicarne la titolarità del nome e del simbolo “MoVimento 5 stelle”. Lo riferisce l’Adnkronos che cita fonti vicine a Grillo. La prima udienza è prevista per luglio. La notizia è stata poi confermata da Marco Bella, ex parlamentare del Movimento 5 stelle, con un lungo post su Facebook. “In un mondo normale, se io Beppe Grillo ti concedo a te Giuseppe Conte, di usare qualcosa che mi appartiene, non servirebbe alcuna azione legale affinché tu, Giuseppe Conte mi restituisca ciò che non è affatto tuo. 🔗 Leggi su Tpi.it

beppe grillo vuole riprendersi il movimento 5 stelle avviata azione legale per il simbolo del partito
© Tpi.it - Beppe Grillo vuole riprendersi il Movimento 5 Stelle: avviata azione legale per il simbolo del partito

Articoli correlati

Leggi anche: Grillo fa causa per riprendersi il simbolo del M5s

Leggi anche: Grillo ha avviato una causa per riprendersi il simbolo e il nome del M5s

Movimento 5 stelle: la diatriba tra Grillo e Conte è appena cominciata #m5s #grillo #conte #opinione

Video Movimento 5 stelle: la diatriba tra Grillo e Conte è appena cominciata #m5s #grillo #conte #opinione

Approfondimenti e contenuti su Beppe Grillo

Discussioni sull' argomento M5S, Grillo ha avviato una causa per riprendersi il simbolo.

beppe grillo beppe grillo vuole riprendersiGrillo avvia la causa per riprendersi il simbolo M5s, Conte in aula a luglioIl fondatore ha avviato, assieme all’associazione di Genova, l’azione legale sul simbolo del partito che ormai risponde a Conte. La prima udienza è prevista per il mese di luglio e sarebbe l’ennesimo ... editorialedomani.it

beppe grillo beppe grillo vuole riprendersiGrillo fa causa per riprendersi il simbolo del M5sSe io Beppe Grillo ti concedo a te Giuseppe Conte, di usare qualcosa che mi appartiene, non servirebbe alcuna azione legale affinché tu, Giuseppe Conte, mi restituisca ciò che non è affatto tuo ... msn.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.