Il partito liberaldemocratico si presenta a Chieti con Marattin | Non apriamo un comitato elettorale ma una presenza stabile

Il partito liberaldemocratico ha scelto Chieti per rafforzare la sua presenza, portando in città l’onorevole Luigi Marattin. La scelta di non aprire un comitato elettorale ma di stabilire una presenza duratura mira a coinvolgere direttamente i cittadini. Marattin ha sottolineato l’intenzione di ascoltare le esigenze locali e di sviluppare progetti concreti. La manifestazione ha attirato un pubblico interessato alle proposte politiche del partito.

Nel corso dell'iniziativa è stata presentata la composizione dell'organo dirigenziale regionale, guidato dal segretario regionale Luciano Monticelli Il partito liberaldemocratico si presenta a Chieti: il lancio ufficiale del Pld in città ha visto la partecipazione dell'onorevole Luigi Marattin, segretario nazionale del partito. I segretari provinciali del Pld Abruzzo sono: Fabio Di Battista per L'Aquila, Ivan Verzilli per Teramo, Alessandro Sforza per Chieti e Gianluca Fusilli per Pescara. La direzione regionale è composta da Luciano Monticelli, segretario regionale, Elena Seller, Ina Spinei- politiche ambientali, Emilia Cieri, Daniela Aiuto, Isabella Tarli, Stefania di Lorenzo- sicurezza stradale, Giulia Napolitano, Fabio di Battista, Fabrizio Salusest-tesoriere regionale, Donato Toppi- politiche ambientali, Bruno Ciccarini- responsabile comunicazione, Alessandro Sforza.