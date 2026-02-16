C’era una volta l’ISEF alla Mostra d’Oltremare il secondo raduno

L’Associazione ISEF di Napoli organizza di nuovo “C’era una volta l’ISEF” alla Mostra d’Oltremare, dopo che la prima edizione ha attirato centinaia di studenti e curiosi tre anni fa. Questa volta, l’evento si svolge in un’area più grande, con laboratori e spettacoli dedicati alla storia e alla cultura scolastica. La manifestazione, che coinvolge scuole di tutta la regione, mira a far riscoprire il passato dell’istituto e a coinvolgere le nuove generazioni.

Dopo il clamoroso successo della prima edizione di tre anni fa, torna l'iniziativa organizzata dall'Associazione ISEF di Napoli, "C'era una volta l'ISEF". Sono attesi quasi cinquecento tra ex professori e allievi dell'ISEF al secondo raduno "C'era una volta l'ISEF", in programma venerdì 20 febbraio, a partire dalle ore 15, nella sala Italia della Mostra d'Oltremare. L'evento, ideato dai professori Alfredo Pagano e Manfredo Fucile, è organizzato dall'Associazione ISEF di Napoli (di cui sono rispettivamente presidente e vice presidente), nata in seguito al grande successo della prima edizione del raduno organizzata nel 2023, alla quale presero parte oltre mille ospiti.