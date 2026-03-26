Questa mattina, l’imprenditore Paolo Barilla ha visitato la mostra intitolata “C’era una volta il lavoro. Memoria di botteghe, campi ed officine” che si tiene nello Spazio ’51 di Palazzo Giordani, la sede della Provincia di Parma. La mostra espone fotografie e materiali che raccontano il lavoro in diverse aree rurali e artigianali. La visita si è svolta nel contesto di un evento pubblico nella sede istituzionale.

L’imprenditore Paolo Barilla ha visitato questa mattina la mostra “C’era una volta il lavoro. Memoria di botteghe, campi ed officine” allestita nello Spazio ’51 di Palazzo Giordani, sede della Provincia di Parma. Ad accogliere Barilla erano presenti il curatore della mostra e fotografo, Pietro Volpi; l’assessore comunale di Lesignano, Agostino Maggiali; il provveditore Andrea Grossi ed il capo di gabinetto della Provincia di Parma, Alessandro Cardinali. La mostra racconta il mondo del lavoro nel territorio parmense dall’800 sino agli anni ’80 del secolo scorso con una sezione dedicata anche al Gruppo Barilla. L’esposizione – promossa dal Comune di Lesignano con il patrocinio della Provincia di Parma – sarà visitabile a Palazzo Giordani (Stradone Martiri della Libertà, 15) sino al 31 marzo dal lunedì al venerdì dalle 8. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Paolo Barilla visita la mostra 'C'era una volta il lavoro' in Provincia

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