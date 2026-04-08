Oggi è stata eseguita l’autopsia sul corpo di una ragazza di 29 anni, trovata decapitata e sepolta in un loculo. La procura ha disposto l’esame per chiarire le circostanze del decesso e il motivo della decapitazione. Durante i rilievi è stato riscontrato un velo lasciato nel loculo, creando un ulteriore elemento di mistero. La donna era scomparsa lo scorso ottobre e il suo omicidio è stato attribuito a un suo ex compagno.

Bergamo, 8 aprile 2026 – Chi ha portato via la testa di Pamela Genini? È per cercare di dare una risposta a questo macabro mistero che oggi si è svolta l’ autopsia sul corpo decapitato della ragazza di 29 anni di Strozza uccisa il 15 ottobre scorso, a Milano, dal compagno Gianluca Soncin. L’esame si è tenuto oggi pomeriggio intorno 15, alla camera mortuaria dell’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è durato fino al tardo pomeriggio. I medici sono usciti dopo circa tre ore evitando la stampa. La Procura ha affidato l’incarico ai periti Matteo Marches i (Papa Giovanni XXIII) e Marco Cummaudo (dello staff di Cristina Cattaneo del Labanof). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini, eseguita l’autopsia per capire chi ha profanato il corpo. E c’è il mistero del velo lasciato nel loculo

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