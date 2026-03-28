Bara da 100 chili e fiori rimessi in ordine | così il commando ha profanato la tomba di Pamela Genini

Il 14 ottobre 2025, la tomba di una giovane donna è stata profanata nel quartiere di Gorla a Milano. Secondo le ricostruzioni, un gruppo di persone avrebbe lasciato una bara da 100 chili e riposto fiori sul luogo, rimuovendoli successivamente. La vittima era stata uccisa con 24 coltellate dal suo ex compagno, in un episodio avvenuto nel suo appartamento.

Inquietanti dettagli sulla profanazione della giovane uccisa a Gorla: il feretro era troppo pesante per un uomo solo e i responsabili hanno curato ogni minimo particolare per non dare nell'occhio Sarebbero state più persone a profanare i resti di Pamela Genini, la giovane uccisa il 14 ottobre 2025, con 24 coltellate, dal suo ex compagno, Gianluca Soncin, nel terrazzino del suo appartamento nel quartiere di Gorla a Milano. Lo si evince dagli accertamenti successivi alla macabra scoperta, effettuata dagli addetti alle pompe funebri che, lunedì mattina, erano stati incaricati di spostare il feretro della donna dal loculo provvisorio alla tomba di famiglia a Strozza (Bergamo). 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Bara da 100 chili e fiori rimessi in ordine: così il "commando" ha profanato la tomba di Pamela Genini Articoli correlati Leggi anche: Qualcuno ha aperto la bara di Pamela Genini e le ha portato via la testa: il movente? Un mistero Leggi anche: Cadavere di Pamela Genini profanato, da mesi la famiglia viveva sotto minaccia: ipotesi sul movente economico