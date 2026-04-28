Il ministro della Giustizia Nordio lascia Palazzo Chigi dopo incontro con Mantovano

Da lapresse.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Giustizia è uscito da Palazzo Chigi dopo aver incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. L’incontro tra i due si è svolto in un momento di confronto tra le rispettive cariche istituzionali. Non sono stati diffusi dettagli sui temi trattati durante la riunione. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al termine dell’appuntamento.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha lasciato Palazzo Chigi dove si è recato per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Secondo quanto si apprende, l’incontro era in programma da qualche giorno. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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