Il ministro della Giustizia Nordio lascia Palazzo Chigi dopo incontro con Mantovano

Il ministro della Giustizia è uscito da Palazzo Chigi dopo aver incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. L’incontro tra i due si è svolto in un momento di confronto tra le rispettive cariche istituzionali. Non sono stati diffusi dettagli sui temi trattati durante la riunione. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al termine dell’appuntamento.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha lasciato Palazzo Chigi dove si è recato per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Secondo quanto si apprende, l’incontro era in programma da qualche giorno. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il ministro della Giustizia Nordio lascia Palazzo Chigi dopo incontro con Mantovano Notizie correlate Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo Chigi, ricevuto dal sottosegretario Mantovano(Adnkronos) – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo quanto si apprende, è a Palazzo Chigi. Nordio a Palazzo Chigi: incontro con MantovanoIl ministro della Giustizia è stato ricevuto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio per un colloquio che non sarebbe legato al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grazia a Minetti, Mattarella scrive a Nordio dopo gli scoop del Fatto: Acquisire con urgenza informazioni; Il ministro della Giustizia Nordio e l’elogio delle mazzette modeste; Corte costituzionale: Nordio al Quirinale per i 70 anni; Nordio alla Camera, dall'abuso d'ufficio alle mazzette modeste: cosa ha detto il ministro. Il ministro della Giustizia Nordio lascia Palazzo Chigi dopo incontro con MantovanoIl ministro della Giustizia Carlo Nordio ha lasciato Palazzo Chigi dove si è recato per un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ... lapresse.it Bufera su Nordio per il caso Minetti, il ministro per un’ora a Palazzo Chigi. L’opposizione: Tolga il disturbo prima di fare altri danniIl ministro è stato a colloquio con il sottosegretario Mantovano. Le opposizioni chiedono le dimissioni di Carlo Nordio dopo la grazia concessa a Nicole Minetti ... dire.it Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è a Palazzo Chigi. L'auto con a bordo il guardasigilli è entrata attorno alle 13 nella sede del governo. #ANSA - facebook.com facebook Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo Chigi: è stato ricevuto da Mantovano x.com