Tragedia in Gabon | il milionario Dosio ucciso da un branco di elefanti

Un uomo molto ricco è morto in Gabon dopo essere stato attaccato da cinque elefanti nella foresta di Lope-Okanda. La sua presenza nella zona era nota, e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali responsabilità o cause che abbiano portato all’attacco degli animali. La notizia ha suscitato scalpore nel paese e tra la comunità internazionale.

? Cosa sapere Ernie Dosio ucciso da un branco di cinque elefanti nella foresta Lope-Okanda in Gabon.. Le autorità statunitensi gestiscono il rimpatrio del proprietario della Pacific AgriLands Inc in California.. Un proprietario di vigneti statunitense di 75 anni è deceduto venerdì scorso nella foresta Lope-Okanda in Gabon, dopo essere stato travolto da un gruppo di cinque elefante femmine accompagnate da un piccolo. L’incidente mortale ha coinvolto Ernie Dosio, figura nota all’interno del Sacramento Safari Club e proprietario della Pacific AgriLands Inc, azienda che gestisce 12.000 acri di terreni vinicoli a Modesto. Durante una spedizione di caccia mirata alla specie dell’antilope duiker dal dorso giallo, l’uomo si è imbattuto in modo improvviso nel branco di pachidermi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in Gabon: il milionario Dosio ucciso da un branco di elefanti Notizie correlate Cacciatore milionario muore calpestato da 5 elefanti poco prima di sparare a delle antilopi in GabonErnie Dosio, ricco imprenditore statunitense appassionato di caccia, è stato ucciso da un branco di elefanti poco prima di sparare a una piccola... Ucciso da uno degli elefanti che amava in Sudafrica: Gary Freeman muore travolto nella riserva KlaserieGary Freeman, guida safari e proprietario della Klaserie Private Nature Reserve, in Sudafrica, è stato ucciso giovedì scorso da un elefante in carica... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Travolto dagli elefanti nel cuore del Gabon: la morte di Ernie Dosio riapre il caso della caccia di lusso in Africa; Cacciatore milionario muore calpestato da 5 elefanti poco prima di sparare a delle antilopi in Gabon; Ernie Dosio va per sparare a delle antilopi ma muore calpestato da cinque elefanti; Tragedia della funivia, la procura: Indagine impervia, fu errore umano – IL VIDEO. Travolto dagli elefanti nel cuore del Gabon: la morte di Ernie Dosio riapre il caso della caccia di lusso in AfricaUn safari finito in tragedia, una preda rara, una foresta tra le più sensibili del continente: dietro la morte del cacciatore americano c’è molto più di una cronaca nera. giornalelavoce.it La tragedia a Foggia: l’uomo è una guardia giurata di 48 anni - facebook.com facebook Dimessa dal CTO Elsa, al quindicenne ferita nella tragedia di #CransMontana La giovane, è uscita dopo 58 giorni dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati e passerà al Regina Margherita per alcune settimane prima di poter tornare a casa x.com