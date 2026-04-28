Durante la partita tra Milan e Juventus disputata domenica sera a San Siro, un episodio ha causato la fine anticipata della stagione per il centrocampista croato. Durante il match, una testata di un giocatore avversario ha provocato a Modric una frattura dello zigomo, che ha richiesto un intervento chirurgico effettuato il giorno successivo. Questa lesione potrebbe segnare il termine dell’esperienza del 40enne in maglia rossonera.

Il Milan ha perso Luka Modric per il resto della stagione: la squadra di Massimiliano Allegri sarà costretta a giocare le ultime quattro partite di campionato, contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari, senza il fuoriclasse croato. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La testata ricevuta da Manuel Locatelli, domenica sera, nel finale di Milan-Juventus gli ha infatti causato - questo il responso degli esami svolti ieri mattina dall'ex Real Madrid - una «frattura complessa pluriframmentaria dell’osso zigomatico sinistro». Modric si è sottoposto ad operazione presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, un intervento perfettamente riuscito.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan perde il suo totem, stagione finita per Modric: contro la Juve la sua ultima in rossonero?

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