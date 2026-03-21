Calciomercato Milan | incontro Tare-Modric sul piatto il futuro in rossonero La decisione del croato in vista della prossima stagione
Durante il calciomercato, il Milan ha organizzato un incontro tra Igli Tare e Luka Modric, in cui si è discusso del possibile trasferimento del centrocampista croato alla squadra rossonera. La decisione di Modric sul suo futuro in vista della prossima stagione sarà annunciata nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sulle modalità dell'incontro è stato reso noto.
Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Inter, 7 giocatori da ritrovare per la volata Scudetto: missione rilancio da parte di Chivu per questi nerazzurri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Articoli correlati
Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di TareModric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Spalletti non ci sta! L’accusa a La...
Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocareCalciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione.
Tutto quello che riguarda Calciomercato Milan
Temi più discussi: Milan, missione bomber: Retegui nel mirino. Se ne è parlato a cena tra Tare e Moggi?; Milan a caccia di gol, Allegri vuole Kean: il piano per prenderlo con lo sconto; Calciomercato Milan, Tare si muove per Retegui: le cifre e uno scenario possibile; Calciomercato Milan, per la difesa occhi su Gila: il piano del ds Tare.
Tuttosport - Milan, incontro tra il direttore sportivo Tare e l'agente di Mateo Retegui, attaccante dell'Al-QadsiahUna chiacchierata, che potrebbe diventare qualcosa di più. Tra un paio di mesi, quando il Milan saprà se l'anno prossimo giocherà la Champions League e potrà contrare sugli introiti della Uefa. Second ... calciomercato.com
Milan-Retegui, nodo ingaggio: per tornare in Italia l'azzurro dovrà accettare di guadagnare 5 milioniMateo Retegui è per caratteristiche l'attaccante ideale per il Milan di Massimiliano Allegri. A conferma di questo il recentissimo incontro tra il direttore sportivo Igli Tare ... milannews.it
«"SANTIAGO CASTRO CHIAMA IL MILAN!" DI MARZIO SVELA L'INTERESSE ROSSONERO PER IL GIOIELLO DEL BOLOGNA!» #Castro #Milan #Bologna #Calciomercato #SkySport #DiMarzio #SerieA facebook
Milan, Castro può essere il tuo bomber: gli XG e i gol in area parlano chiaro #calciomercato #milan #SempreMilan #Castro x.com