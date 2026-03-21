Calciomercato Milan | incontro Tare-Modric sul piatto il futuro in rossonero La decisione del croato in vista della prossima stagione

Durante il calciomercato, il Milan ha organizzato un incontro tra Igli Tare e Luka Modric, in cui si è discusso del possibile trasferimento del centrocampista croato alla squadra rossonera. La decisione di Modric sul suo futuro in vista della prossima stagione sarà annunciata nelle prossime settimane. Nessun dettaglio sulle modalità dell'incontro è stato reso noto.