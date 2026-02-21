Pizza | 15 miliardi di euro ora il pizzaiolo ha un registro nazionale

Il settore della pizza nel nostro Paese fattura circa 15 miliardi di euro all’anno, e ora i pizzaioli devono iscriversi a un registro nazionale. Questa novità nasce dall’esigenza di regolamentare la professione e garantire standard di qualità più severi. A partire da ora, i pizzaioli dovranno rispettare nuove regole e dimostrare competenze specifiche. La misura mira a tutelare i clienti e a valorizzare il ruolo dei professionisti nel settore.

Ecco l'articolo richiesto, redatto secondo le istruzioni fornite: La professione di pizzaiolo potrebbe presto ottenere un riconoscimento legale in Italia, con l'istituzione di un registro nazionale e di criteri ufficiali per l'esercizio dell'attività. Un disegno di legge, presentato dal senatore Bartolomeo Amidei, mira a colmare un vuoto normativo che oggi vede questi professionisti operare senza una qualifica riconosciuta a livello nazionale. La proposta di legge nasce dalla constatazione che l'arte del pizzaiuolo, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, non ha ancora un riscontro nell'ordinamento italiano in termini di qualifica professionale. Pizza napoletana, numeri e segreti di un piatto da 15 miliardi di euro: La pizza napoletana rappresenta un pilastro della tradizione culinaria italiana, con un mercato che muove circa 15 miliardi di euro ogni anno. Tesoro pizza, in Italia vale 15 miliardi e 300mila posti: (di Gianluca Pacella) Napoletana, alla Romana, gourmet, contemporanea, con il cornicione o senza, bassa o alta: il giro d'affari della pizza in Italia vale 15 miliardi di euro l'anno con un settore che impiega oltre 300mila addetti. Pizza, in Italia settore vale 15 miliardi con oltre 300mila addetti: Vale 15 miliardi di euro l'anno il comparto della pizza in Italia. Il dato è offerto oggi in occasione del World Pizza Day del 17 gennaio e con la presentazione a Roma, nella sede del Cnr.