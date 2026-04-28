Un’indagine condotta da Altroconsumo ha valutato diversi marchi di pesto genovese, evidenziando che solo tre di questi prodotti industriali sono stati giudicati conformi agli standard di qualità. La maggior parte delle marche, invece, ha ricevuto una valutazione negativa, risultando non idonee secondo i parametri analizzati. La ricerca sottolinea come il pesto fatto in casa rappresenti l’unica opzione considerata di qualità superiore, lasciando fuori quasi tutti i prodotti pronti disponibili in commercio.

Secondo Altroconsumo il miglior pesto alla genovese non si trova nei supermercati. L’associazione dei consumatori ha passato in rassegna ben 79 tipologie di pesto vendute nella grande distribuzione, e solo tre prodotti sono stati giudicati accettabili. Tutti gli altri pesti sono stati bocciati, principalmente per la presenza eccessiva di grassi saturi. Pesto alla genovese, meglio farlo in casa Le marche di pesto alla genovese analizzate da Altroconsumo Perché il pesto alla genovese dei supermercati è stato bocciato Il mercato globale del pesto alla genovese Pesto alla genovese, meglio farlo in casa Detto in altre parole, il miglior pesto alla genovese è quello fatto in casa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il miglior pesto genovese per Altroconsumo è fatto in casa, salvi solo 3 industriali: grandi marchi bocciati

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