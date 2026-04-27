Quali sono i migliori marchi di pesto del supermercato | la classifica di Altroconsumo

Altroconsumo ha analizzato 79 marche di pesto disponibili nei supermercati italiani, valutando qualità e composizione. Solo tre di queste sono state giudicate “accettabili”, mentre la maggior parte ha ricevuto una valutazione “scarsa”. I parametri considerati includono la presenza di grassi, sale e additivi, che risultano spesso in quantità elevate nei prodotti meno valutati. La classifica offre uno sguardo dettagliato sulle differenze tra i diversi marchi in commercio.

Il test di Altroconsumo su 79 marchi di pesto, acquistabili al supermercato, rivela che solo 3 sono “accettabili”, mentre la maggior parte è stata valutata come "scarsa" per troppi grassi, sale e additivi. Il consiglio è leggere l'etichetta e scegliere quelli con ingredienti genuini e poco processati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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La classifica della miglior pasta che puoi trovare al supermercato secondo Altroconsumo. Dalla migliore alla peggiore - facebook.com facebook