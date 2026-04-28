il miglior giornalismo

Recentemente, si è assistito a un evento seguito da un gran numero di giornalisti, ma la copertura è risultata molto confusa. Nonostante l'ampia presenza di reporter, la narrazione sembra aver perso chiarezza, lasciando molte domande senza risposta. La situazione ha attirato l'attenzione di chi si occupa di informazione, evidenziando le difficoltà di raccontare in modo preciso un episodio complesso.

Però è indicativo. Ultimamente non c'è stato evento raccontato in modo più confuso di quello a cui hanno partecipato così tanti giornalisti. Ci riferiamo alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca dove un attentatore voleva sparare a Trump. Centinaia di cronisti, fotografi, cineoperatori. E nessuna verità. La massima informazione coincide con la peggiore incertezza. E comunque ciò che è successo al Washington Hilton al momento dell'assalto ci restituisce la miglior fenomenologia della categoria giornalistica. La quasi totalità dei colleghi, con sprezzo del pericolo, mettendo la notizia davanti a tutto, si è nascosta sotto i tavoli. Il famoso giornalismo d'assalto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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