San Valentino sul Lago Maggiore con la festa in piazza di Arona

Sabato 14 febbraio, Arona si prepara a festeggiare San Valentino con un evento speciale. La città organizza “Mi piace Arona in Love”, una festa in piazza dedicata a tutti gli innamorati. La manifestazione promette musica, cibo e tante occasioni per stare insieme. È la prima volta che si tiene questa festa sul Lago Maggiore, e gli organizzatori sperano di farla diventare un appuntamento fisso. I cittadini e i visitatori si ritroveranno nel centro della città per vivere una giornata all’insegna dell’amore e della convivialità.

Sabato 14 febbraio sul Lago Maggiore arriva la prima festa di San Valentino. Ad Arona è in programma l'evento "Mi piace Arona in Love".L'appuntamento è sul lungolago Marconi con il Kiss Corner e la zona dedicata ai "lucchetti dell'amore". Dalle 21,30, inoltre, sul lungolago Nassirya è in.

