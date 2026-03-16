Vetrina antiquaria | a Scandicci torna il mercatino dell' antiquariato

A Scandicci, il mercatino dell'antiquariato torna ogni quarta domenica del mese con l’evento Vetrina Antiquaria. Il centro cittadino si riempie di bancarelle dove collezionisti e appassionati possono trovare oggetti d’epoca e pezzi unici. L’iniziativa coinvolge diverse strade e offre l’opportunità di scoprire articoli di vario genere legati al mondo dell’antiquariato e della creatività manuale.

Il centro di Scandicci rinnova l'appuntamento con il collezionismo e la creatività manuale grazie a Vetrina Antiquaria, che anima le strade cittadine ogni quarta domenica del mese. L'iniziativa si sviluppa attraverso un percorso espositivo che tocca i punti nevralgici della città, offrendo una proposta diversificata che spazia dai pezzi d'epoca alle creazioni artigianali. In Piazza Matteotti trova spazio la sezione dedicata all'antiquariato, dove gli appassionati possono ricercare oggetti del passato e pezzi da collezione. Contemporaneamente, tra Piazza Togliatti e una parte di Via Pascoli, si snoda il mercatino dedicato ai generi vari e all'artigianato hobbistico, offrendo una vetrina a piccoli produttori e creativi locali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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