Di recente, un’azienda tecnologica nota per i suoi servizi di analisi dei dati ha pubblicato un manifesto che ha suscitato scalpore sui social media. Nel testo si fa riferimento a temi legati alla storia e si esprime una posizione critica sulla neutralizzazione della Germania nazista dopo la Seconda guerra mondiale. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di figure pubbliche che hanno commentato duramente, definendo il contenuto come un’ideologia inquietante.

Un manifesto perturbante in cui si arriva persino a deplorare la neutralizzazione della Germania nazista nel dopoguerra: è quello pubblicato alcuni giorni fa dall’account X di Palantir, il colosso tecnologico operante nel settore della data intelligence. La società guidata da Peter Thiel e Alex Karp e cooptata dall’amministrazione Trump come fornitore chiave dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) – l’agenzia che opera nelle città americane per individuare, arrestare e deportare immigrati non regolari – è da lungo tempo al centro di controversie, accusata da Amnesty International di aver favorito crimini di guerra eannoverata da Francesca Albanese tra le multinazionali che concorrono allo sviluppo di quella che la Relatrice speciale ONU ha definito “ economia del genocidio ”.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il manifesto tecnofascista di Palantir e la risposta di Varoufakis: «Un’ideologia orrenda»

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