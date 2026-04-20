Yanis Varoufakis scrive su X: “Palantir è stato così gentile da riassumere la sua ideologia orrenda in 22 punti. E io mi sono preso la libertà di annotarli uno per uno. Ecco la mia interpretazione di tutti i 22 (mantenendo la numerazione originale – per l’originale vedere il loro tweet qui sotto): 1. La Silicon Valley deve un debito incalcolabile alla classe dominante che ha salvato i banchieri criminali che hanno distrutto i mezzi di sussistenza della maggioranza degli americani. L’élite ingegneristica della Silicon Valley difenderà quella classe dominante fino alla morte (letteralmente!), nel nome della maggioranza degli americani che tratta con disprezzo – cioè, come bestiame che ha perso il suo valore di mercato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - I 22 punti di Palantir interpretati da Varoufakis: “ideologia orrenda”

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