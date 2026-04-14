Nardò-Manfredonia domenica alle ore 15

Domenica 19 aprile alle ore 15 si giocherà la partita tra le squadre di Nardò e Manfredonia allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò. La partita è inserita nel calendario ufficiale e si svolgerà nel pomeriggio di domenica. La sfida si svolgerà sul campo di Nardò, come indicato dal programma ufficiale delle competizioni.

Nardò-Manfredonia si giocherà domenica 19 aprile allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò. Lo hanno comunicato le due società. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Nardò-Manfredonia domenica alle ore 15 Leggi anche: Fasano-Manfredonia si gioca domenica alle 15.30 Manfredonia-Nola alle ore 16 di domenicaLa gara in programma per la 31a giornata di Serie D tra Manfredonia e Nola si giocherà domenica 12 aprile alle ore 16. JUNIORES NAZIONALE 2025/2026 I risultati e la classifica del girone dopo il turno odierno : VIBONESE MANFREDONIA 2-0 FASANO SAMBIASE 4-1 HERACLEA MARTINA 0-5 NARDÒ BARLE - facebook.com facebook