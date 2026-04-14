Nardò-Manfredonia domenica alle ore 15

Da ilsipontino.net 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile alle ore 15 si giocherà la partita tra le squadre di Nardò e Manfredonia allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò. La partita è inserita nel calendario ufficiale e si svolgerà nel pomeriggio di domenica. La sfida si svolgerà sul campo di Nardò, come indicato dal programma ufficiale delle competizioni.

Nardò-Manfredonia si giocherà domenica 19 aprile allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò. Lo hanno comunicato le due società. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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