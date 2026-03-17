Fasano-Manfredonia si gioca domenica alle 15.30

Domenica alle 15.30 si terrà la partita tra Fasano e Manfredonia. La sfida si svolgerà sul campo di Fasano e vedrà le due squadre affrontarsi in una gara valida per il campionato. L'incontro è programmato per l'orario pomeridiano e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni.

Si giocherà domenica, con inizio alle ore 15.30, la gara tra Fasano e Manfredonia. La sfida che mette di fronte le due tifoserie gemellate, si giocherà allo stadio V. Curlo. Grafica di Nico Troiano IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Fasano-Manfredonia si gioca domenica alle 15.30 Articoli correlati Leggi anche: Manfredonia-Paganese alle ore 15.30 Manfredonia U19 sconfitta a Fasano?Sconfitta esterna per la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 nella 26ª giornata. Che bello è se la domenica la passo con te - Coro ultras Paganese [CON TESTO] Una raccolta di contenuti su Fasano Manfredonia si gioca domenica... Discussioni sull' argomento Tabellino partita Città Di Fasano vs Manfredonia Calcio 1932; Andria-Heraclea vale sei punti nella bagarre-salvezza. Manfredonia ospita l’ex capolista Paganese. Impegni esterni per Fasano, Nardò e Gravina; Musica e sport si incontrano: al via il progetto Banda allo stadio con l'US Città di Fasano e la scuola l'I.C. Collodi-Bianco; Manfredonia U19 sconfitta a Fasano. MANFREDONIA PAGANESE Manfredonia, la salvezza passa dal Miramare: sfida all’ex capolista Paganesel vantaggio di un punto sul sestultimo posto è prezioso ma non sufficiente a garantire tranquillità in vista del rush finale ... statoquotidiano.it ’’ Il Fasano non manca l’opportunità di riavvicinarsi alla vetta e si riporta a -3 dal tandem Barletta-Martina e a -1 dalla Paganese, che ha perso sul campo del Manfredonia. Gli uomini di Padalino si riconfermano in piena lotta per la promozio - facebook.com facebook