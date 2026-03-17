Fasano-Manfredonia si gioca domenica alle 15.30

Da ilsipontino.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica alle 15.30 si terrà la partita tra Fasano e Manfredonia. La sfida si svolgerà sul campo di Fasano e vedrà le due squadre affrontarsi in una gara valida per il campionato. L'incontro è programmato per l'orario pomeridiano e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni.

Si giocherà domenica, con inizio alle ore 15.30, la gara tra Fasano e Manfredonia. La sfida che mette di fronte le due tifoserie gemellate, si giocherà allo stadio V. Curlo. Grafica di Nico Troiano IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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