Il Mago Sasà al Centro Smile Dental | magia e sorrisi per i bambini

Da napolitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Smile Dental ha organizzato un evento speciale rivolto ai bambini, con uno spettacolo del Mago Sasà. L’artista presenta un intrattenimento che combina illusioni, momenti di comicità e coinvolgimento diretto del pubblico giovane. La manifestazione si svolgerà presso la struttura, offrendo ai piccoli partecipanti un’esperienza di magia e divertimento. L’evento è aperto ai clienti e alle famiglie interessate a trascorrere un pomeriggio diverso e coinvolgente.

Il Centro Smile Dental è lieto di annunciare un evento unico e straordinario dedicato ai più piccoli: lo spettacolo del Mago Sasà, artista di magia e intrattenimento capace di unire illusionismo, comicità e forte interazione con il pubblico, trasformando ogni esibizione in un’esperienza.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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