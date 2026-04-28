Il Mago Sasà al Centro Smile Dental | magia e sorrisi per i bambini

Il Centro Smile Dental ha organizzato un evento speciale rivolto ai bambini, con uno spettacolo del Mago Sasà. L’artista presenta un intrattenimento che combina illusioni, momenti di comicità e coinvolgimento diretto del pubblico giovane. La manifestazione si svolgerà presso la struttura, offrendo ai piccoli partecipanti un’esperienza di magia e divertimento. L’evento è aperto ai clienti e alle famiglie interessate a trascorrere un pomeriggio diverso e coinvolgente.

Il Centro Smile Dental è lieto di annunciare un evento unico e straordinario dedicato ai più piccoli: lo spettacolo del Mago Sasà, artista di magia e intrattenimento capace di unire illusionismo, comicità e forte interazione con il pubblico, trasformando ogni esibizione in un’esperienza.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Festa di Carnevale al Centro Smile Dental: un pomeriggio di giochi e consigli per i più piccoliIl Centro Smile Dental, situato in Via Regina Margherita 95 a Napoli, invita bambini e famiglie a partecipare a una festa di Carnevale davvero... Leggi anche: Coriandoli, musica e sorrisi: il Carnevale sta arrivando al Centro commerciale Tremestieri Contenuti di approfondimento Si parla di: Il Mago Sasà al Centro Smile Dental: magia e sorrisi per i bambini; Il patto segreto tra i ribelli di Sasy Romano per prendersi Arzano. Il Mago Sasà al Centro Smile Dental: magia e sorrisi per i bambiniIl Centro Smile Dental è lieto di annunciare un evento unico e straordinario dedicato ai più piccoli: lo spettacolo del Mago Sasà, artista di magia e ... napolivillage.com