Coriandoli musica e sorrisi | il Carnevale sta arrivando al Centro commerciale Tremestieri

Dal 14 al 17 febbraio, il Carnevale invaderà il Centro Commerciale Tremestieri con coriandoli, musica e tanti sorrisi. Gli organizzatori hanno preparato un programma ricco di eventi per divertire grandi e piccini, tra balli, giochi e spettacoli. L’aria di festa si sentirà già da subito, portando allegria nel centro commerciale.

Dal 14 al 17 febbraio il Carnevale arriverà al Centro Commerciale Tremestieri. Scopriamo il programma completo. Programma Truccabimbi, colori, fantasia e tanta voglia di trasformarsi nel personaggio preferito 14 febbraio dalle 17 alle 20, 2° piano. Zucchero filato per tutti, nuvole dolci da.

