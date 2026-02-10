Festa di Carnevale al Centro Smile Dental | un pomeriggio di giochi e consigli per i più piccoli

Questa settimana a Napoli, il Centro Smile Dental ha organizzato una festa di Carnevale aperta a bambini e famiglie. L’appuntamento è per giovedì 12 febbraio, in via Regina Margherita 95. Nel pomeriggio ci saranno giochi, risate e qualche consiglio per i più piccoli. Una bella occasione per trascorrere qualche ora insieme, tra divertimento e sorrisi.

Il Centro Smile Dental, situato in Via Regina Margherita 95 a Napoli, invita bambini e famiglie a partecipare a una festa di Carnevale davvero speciale, giovedì 12 febbraio. L'evento, intitolato "Sorrisi in Maschera", porta allegria e colori all'interno dello studio dentistico, offrendo momenti.

