' Il maggio dei libri' a Pisa

A Pisa, nel mese di maggio, si svolge il programma del ‘Maggio dei libri’, una rassegna culturale promossa dall’amministrazione comunale. La manifestazione comprende incontri, letture ed eventi rivolti a persone di tutte le età. Il calendario prevede diverse iniziative legate ai libri, agli autori e alle storie che affrontano temi attuali. La rassegna si svolge nel centro della città durante tutto il mese.

Ci sono incontri, letture ed eventi per tutte le età nel cartellone del ‘Maggio dei libri’, la rassegna culturale promossa dal Comune di Pisa che accompagnerà la città per tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo.Il programma 2026 del 'Maggio dei libri' è.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Intervista a Radio Incontro Pisa

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