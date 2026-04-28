In questa stagione, le cerimonie di primavera coinvolgono spesso battesimi, cresime, comunioni, matrimoni e lauree, eventi che richiedono un abbigliamento adeguato. Tra le scelte di stile, il gilet elegante si conferma come elemento versatile per completare look più o meno formali. La presenza di questi eventi aumenta, portando molte persone a cercare soluzioni di abbigliamento che siano appropriate e di tendenza.

B attesimi, cresime, comunioni, ma anche matrimoni o, sempre più spesso, lauree: la stagione delle cerimonie è ufficialmente nel suo massimo splendore. E con lei arriva puntuale una domanda, sempre la stessa: come ci si veste? Tra il classico tailleur, gli abiti lunghi e tutte le soluzioni più viste, per la Primavera 2026 spicca un capo originale ma chic: il gilet sartoriale. Come vestirsi per un vernissage: 5 outfit sofisticati per inaugurazioni e mostre X Senza maniche ma dalla vestibilità allungata, permette di costruire look originali e sorprendenti, senza mai uscire dal dress code. Ecco come sceglierlo e abbinarlo. Dove l’abbiamo già visto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, con il gilet elegante che risolve i look da cerimonia di primavera

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