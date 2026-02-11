Giorno del Ricordo la Città Metropolitana alla cerimonia di Capodimonte con il Vicesindaco Cirillo

Napoli si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo con una cerimonia al Museo di Capodimonte. Questa mattina, il Vicesindaco Cirillo ha partecipato alla commemorazione insieme a cittadini e rappresentanti istituzionali. Ricorda un passato in cui Napoli ha accolto con calore e solidarietà gli esuli provenienti dall’Istria e dalla Dalmazia, un esempio di integrazione che ancora oggi viene celebrato.

Napoli accolse gli esuli con affetto e solidarietà, esempio storico di integrazione. "Napoli ha accolto con grande affetto e grande solidarietà i profughi che arrivarono dall'Istria e dalla Dalmazia nel secondo dopoguerra. È stato un momento importante che ha testimoniato la straordinaria capacità di accoglienza della nostra comunità: qui gli esuli trovarono grande ospitalità, un luogo in cui stabilirsi e integrarsi definitivamente. Un esempio storico di integrazione. Essere qui oggi significa onorare quella memoria e riaffermare i valori di fratellanza che sono nel DNA di Napoli e di tutti i napoletani".

