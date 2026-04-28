Il Libano si trova ad affrontare una situazione complessa, caratterizzata da tensioni interne che rischiano di riaccendere conflitti passati. Da oltre trent'anni, il paese convive con divisioni politiche ed economiche che si riflettono nelle strade e nelle istituzioni. Recentemente, queste tensioni si sono intensificate, alimentate da crisi economiche e da tensioni settarie, creando un clima di incertezza che coinvolge tutte le sfere della vita quotidiana.

Quanto meno i termini del confronto sono chiari. Il 27 aprile il capo di Hezbollah Naim Qassem e il presidente della repubblica libanese Joseph Aoun si sono scontrati frontalmente, evidenziando fino a che punto il Libano sia profondamente diviso in un contesto in cui la guerra con Israele non è mai davvero finita. Il leader di Hezbollah ha definito la decisione del governo di negoziare direttamente con lo stato ebraico come una “concessione gratuita, umiliante e superflua, la cui unica giustificazione è dunque una sottomissione senza contropartite”. Il presidente Aoun ha risposto in modo secco due ore più tardi, dichiarando che “il vero tradimento è quello commesso da chi ha trascinato il proprio paese nella guerra per servire interessi esterni”.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il Libano fa i conti con una doppia minaccia

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