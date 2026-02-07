Armoni Brooks entra nella storia dell’Olimpia Milano con una prestazione da ricordare. Nella partita contro l’Asvel Villeurbanne, il giocatore americano mette a segno la sua prima doppia-doppia in EuroLeague. La serata si rivela speciale anche per il team milanese, che conquista un risultato importante grazie alla sua presenza in campo.

Una serata di rilievo per olimpia milano e per armoni brooks, che contro l'asvel villeurbanne ha realizzato la sua prima doppia-doppia in euroleague. La prestazione ha evidenziato una continuità positiva della squadra biancorossa in una fase della competizione continentale, offrendo una prova concreta di leadership e affidabilità offensiva. Nel corso della partita, Brooks ha chiuso con 11 punti e 10 rimbalzi, stabilendo un record personale in questa voce statistica e fornendo un contributo decisivo nelle fasi cruciali della gara. L’assenza di josh nebo ha posto ulteriori responsabilità sulle spalle dell’esterno milanese, che ha mantenuto una presenza costante sia in fase offensiva sia nelle rotazioni difensive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Armoni Brooks fa la storia con la prima doppia-doppia in EuroLeague per l'Olimpia Milano

