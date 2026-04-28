Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Ne è passato di tempo da quando Luciano Bianciardi rimproverava agli operatori della cultura l’abuso stereotipato di termini come «problema» o «dibattito». Si era alla fine degli anni Cinquanta, in pieno boom economico, e la rabbia del più noto autore grossetano del Novecento aveva appena iniziato a strutturarsi in prosa caustica. Da allora, fra tutti i cambiamenti che hanno investito il settore fino alla recente «minaccia» dell’IA, pare che fra...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Il lavoro culturale» in sedici interviste

Ricerca del lavoro: lingua e cultura influiscono

Notizie correlate

Il protocollo per le scuole. La sicurezza sul lavoro come progetto culturaleLa sicurezza sul lavoro come investimento culturale e non come semplice obbligo normativo.

Leggi anche: L’occupazione culturale. Una scelta politica che non riguarda soltanto il lavoro

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Le maschere servono: una riflessione sul valore del lavoro culturale; Lavorare nell’arte e nella cultura: posizioni aperte della settimana; Cultura del lavoro tra disuguaglianze ed opportunità: a via Verdi la tavola rotonda promossa dalla consigliera Alessandra Clemente; Pizzimenti: Cultura e lavoro, un piano da 2.700 posti per trattenere i giovani a Reggio · ilreggino.it.

Commercialisti del lavoro per cambiare il paradigma culturale in aziendaLe agevolazioni fiscali producono effetti concreti e misurabili sulla struttura dei bilanci aziendali. La maxi deduzione e gli altri strumenti migliorano la liquidità disponibile, riducono il carico ... ipsoa.it

La lezione banale del caso Jonathan Bazzi: solo chi ha già soldi (e quindi tempo) può osare fare culturaSono trascorse alcune settimane dal post Instagram in cui Jonathan Bazzi ha reso pubblico il proprio bilancio economico. L’obiettivo era esplicito: mostrare in modo diretto quanto il lavoro culturale ... quotidiano.net

-> L'impreparazione di chi in politica si dovrebbe occupare di lavoro culturale (e di imprese locali di cultura) è sconfortante particolarmente a sinistra, cioè tra chi finora avrebbe comandato, in luoghi magari -> x.com

L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, sulle frequenze di Radio Onda Verde la raccontiamo insieme al sindaco Pierluigi Biondi Sindaco dell'Aquila. Una nomina che rappresenta il giusto riconoscimento per il gran lavoro culturale che da sempre caratter - facebook.com facebook