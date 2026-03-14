il protocollo per le scuole la sicurezza sul lavoro come progetto culturale

Il nuovo protocollo per le scuole mira a integrare la sicurezza sul lavoro come parte di un progetto culturale più ampio, coinvolgendo studenti, insegnanti e personale scolastico. La normativa viene presentata come un investimento che va oltre il rispetto delle regole, puntando a creare una consapevolezza diffusa. L’obiettivo è promuovere pratiche più sicure e responsabilizzanti all’interno degli ambienti scolastici.

La sicurezza sul lavoro come investimento culturale e non come semplice obbligo normativo. È questo il filo conduttore emerso dal tavolo di coordinamento che si è svolto a palazzo Giulio d’Este, presieduto dal prefetto e dedicato al rafforzamento della sinergia tra istituzioni, enti e parti sociali su uno dei temi più sensibili per il territorio. Un confronto operativo, ma anche politico nel senso più ampio del termine, che ha portato all’approvazione del contenuto del protocollo quadro destinato a promuovere iniziative informative e formative nelle scuole superiori della provincia. Attorno al tavolo si sono ritrovati rappresentanti del... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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