In molte realtà del settore culturale si registrano proteste e malcontento legato all’occupazione. La questione riguarda sia le istituzioni pubbliche che le aziende private, e coinvolge diverse figure professionali. Le manifestazioni sono state organizzate in diverse città, con richieste di miglioramenti contrattuali e garanzie per i lavoratori. La situazione viene monitorata da enti di settore e sindacati.

Il malcontento legato all’occupazione culturale è piuttosto diffuso. Tanto nella macchina pubblica quanto in ambito privato. SI tratta di una condizione strutturale del nostro Paese, perché quello culturale è un settore economico molto delicato, che presenta non poche specificità. In primo luogo la dimensione pubblica: molto del nostro Patrimonio Culturale afferisce allo Stato e agli enti territoriali. Il che significa che le scelte occupazionali devono sottostare ad un insieme di vincoli e di procedure molto stringenti, sia in fase di assunzione sia in fase di licenziamento. Entrare nel dettaglio renderebbe la riflessione molto tecnica, ma... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’occupazione culturale. Una scelta politica che non riguarda soltanto il lavoro

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