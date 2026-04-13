Mochi skin, differenze con la glass skin A differenza della glass skin, la mochi skin punta a un incarnato opaco effetto filtro sfocato. L'obiettivo è una luminosità senza effetto lucido. L'incarnato appare sano, nutrito e curato, con la barriera cutanea protetta e rinforzata contro i danni. Il metodo mochi rende la pelle impeccabile e costituisce anche una base ideale per un trucco a lunga tenuta. È ideale per chi preferisce una beauty routine semplice e diretta, poiché si basa su un regime con un numero minimo di prodotti. La glass skin, d'altro canto, tende a utilizzare una lunga lista di cosmetici essenziali della K-beauty. Sebbene entrambe le routine, la K e la J, diano priorità all'idratazione, l'approccio della mochi skin è più minimalista, ideale per chi preferisce una skincare più semplice.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mochi Skin: come avere la pelle deliziosamente morbida come un dolcetto di riso

Mochi skin, i segreti e i prodotti della nuova tendenza che sostituirà la glass skinDimentica il finish specchiato della glass skin: la nuova ossessione beauty che arriva dal Giappone punta su qualcosa di completamente diverso.

Mannequin skin: l'effetto pelle «lumi-matte» archivierà la glass skin?Dimenticate, infatti, quell'effetto pelle rugiadosa, quasi riflettente, che ha dominato la scena beauty per tutto questo tempo.