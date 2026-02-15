Se non fai questo quando ti strucchi distruggi la tua pelle | tutte sbagliamo

Maria ha scoperto che non rimuovere correttamente il trucco danneggia la pelle, e questa abitudine sbagliata può portare a irritazioni e brufoli. Molte persone trascurano questo passaggio, ma un gesto semplice come usare il giusto detergente può prevenire problemi e mantenere la pelle sana. Se non si presta attenzione, si rischia di compromettere l’aspetto e la salute del viso, specialmente dopo aver passato ore con il trucco.

Un gesto semplice può fare la differenza nella routine di bellezza: è essenziale farlo quando arriva il momento di struccarsi per proteggere la pelle e renderla luminosa. Ogni mattina di fronte allo specchio, con pennelli alla mano, inizia il rituale di bellezza più amato. Il make-up non è più un’arte riservata solamente a pochi, ma un passione con cui confrontarsi quotidianamente lasciando spazio alla creatività. Il merito è anche delle tante possibilità che provengono oggi da un mercato in continua evoluzione. I marchi low cost ampliano la loro offerta di prodotti di pari passo con i brand più rinomati, rendendo il trucco accessibile a tutti e allo stesso tempo efficace. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

Molti non si rendono conto che, durante la routine serale di pulizia, si commettono errori che possono compromettere la salute della pelle.

Una buona qualità del sonno è fondamentale per mantenere una pelle sana e giovane.

