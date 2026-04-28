Il grande valore di Villa premiato con la Medaglia
Domenica si è tenuta all’esterno dell’Antica Pieve di Santa Maria Assunta in Minozzo la cerimonia per la consegna della Medaglia d’Argento al Valor Militare al Gonfalone del Comune di Villa Minozzo. La medaglia è stata assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla premiazione all’aperto.
Si è svolta domenica negli spazi antistanti l’Antica Pieve di Santa Maria Assunta in Minozzo, la cerimonia di consegna della Medaglia d’Argento al Valor Militare al Gonfalone del Comune di Villa Minozzo, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica n. 2089 del 13 maggio 2024. A consegnare l’alta onorificenza, presente la compagnia d’onore interforze, è stato il prefetto di Reggio, Salvatore Angieri. La Medaglia riconosce il sacrificio della popolazione di Minozzo durante il rastrellamento nazifascista avvenuto tra il 30 luglio e il 1° agosto 1944. Hanno preso parte alla cerimonia anche il comandante militare Esercito Emilia-Romagna,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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