Il grande valore di Villa premiato con la Medaglia

Domenica si è tenuta all’esterno dell’Antica Pieve di Santa Maria Assunta in Minozzo la cerimonia per la consegna della Medaglia d’Argento al Valor Militare al Gonfalone del Comune di Villa Minozzo. La medaglia è stata assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito alla premiazione all’aperto.