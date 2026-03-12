Successo negli USA il Caseificio 4 Madonne di Lesignana di Modena premiato a Madison con la medaglia di bronzo

Il Caseificio 4 Madonne di Lesignana, in provincia di Modena, ha ottenuto una medaglia di bronzo al concorso internazionale di Madison negli Stati Uniti. Il premio è stato assegnato durante una competizione che coinvolge produttori di formaggi provenienti da vari paesi. La premiazione si è svolta recentemente, confermando il riconoscimento internazionale della qualità dei prodotti dell’azienda emiliana.

Nuovo riconoscimento internazionale per il 4 Madonne Caseificio dell’Emilia, che ha sede a Lesignana di Modena. La cooperativa aderente a Confcooperative Terre d’Emilia ha vinto la medaglia di bronzo al World Championship Cheese Contest (Wccc) che si è svolto nei giorni scorsi a Madison (Wisconsin, Usa). Al concorso, fondato nel 1957, erano presenti 3.375 formaggi provenienti da 25 paesi del mondo e 34 stati americani, suddivisi in 150 classi e valutati da 56 giudici internazionali. Il 4 Madonne ha conquistato il bronzo nella categoria "Parmesan" con un Parmigiano Reggiano stagionato oltre 24 mesi prodotto nello stabilimento di Lesignana. Il risultato, che ci rende orgogliosi, conferma quanto il valore del nostro territorio sappia parlare al mondo, a partire da un mercato strategico come gli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

