Continuerò a spaventarvi il mio prossimo film sarà uno dei miei più interessanti | Dario Argento premiato con la Medaglia della Camera dei Deputati

“Continuerò a spaventarvi”. Mentre ritira un premio istituzionale, Dario Argento fa intendere ch e girerà un nuovo film. Nel corso dell’evento “Omaggio a Dario Argento” nell’Aula dei Gruppi parlamentari a Montecitorio, dove ha ricevuto la Medaglia della Camera dei Deputati, Argento ha lanciato quel sassolino che oramai rilancia da anni: “ Credo sarà un film importante, uno dei miei più interessanti. Il mio prossimo film sarà da un mio soggetto e una mia sceneggiatura. Penso di iniziare a girare a Roma a fine primavera”. È l’oramai ricorrente film di Argento che non arriva mai, il film che sarà memorabile come ai bei tempi, mentre tutt’attorno il cinema è diventato un oggetto non più decifrabile. “Vi ringrazio di questo premio che mi è stato consegnato dal popolo e dalla Repubblica Italiana”, ha affermato Argento a Montecitorio interrotto da diversi applausi. “ Pensavo che la mia vita sarebbe stata quella di andare a vedere film, studiarli e vedere che stile si nascondeva dietro quelle immagini”, ha ricordato ripercorrendo la sua lunga carriera che ha concentrato i capolavori tra settanta e ottanta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

