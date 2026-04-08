È iniziato l’Alps Open a Cornate d’Adda, primo torneo italiano del tour 2026 con più di 130 professionisti in campo. In Lombardia, il settore golf genera un giro d’affari che può arrivare fino a 185 milioni di euro, considerando circoli, turismo ed eventi. La manifestazione contribuisce a consolidare il ruolo dello sport come elemento di attrazione e investimento per il territorio.

Nel cuore della Lombardia, tra il verde del Parco dell’Adda e un sistema economico sempre più attento alla leva sportiva, il golf torna protagonista. Da domani all’11 aprile il Villa Paradiso Alps Open inaugura la stagione italiana dell’Alps Tour, portando sul campo del Golf Club Villa Paradiso oltre 130 professionisti provenienti da diversi Paesi. L’appuntamento, aperto al pubblico, si inserisce in una strategia più ampia che vede Assolombarda puntare sul golf non solo come disciplina sportiva, ma come strumento di promozione territoriale e occasione di sviluppo economico. Il torneo rientra infatti nel progetto Open Horizons: Lombardia, Capitale del Golf, pensato per rafforzare il posizionamento della regione come punto di riferimento nazionale e internazionale del settore. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Alps Open al via. Così il golf spinge l’economia lombarda

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Economia lombarda: segnali deboli nel 2026, frenano investimenti e impreseLe previsioni del 2026 per l’ economia lombarda raccontano di una regione che continua il proprio percorso di crescita, debole e con poco ritmo.

Temi più discussi: Con il Villa Paradiso Alps Open si alza il sipario sull’Italian Pro Tour presented by Buccellati; L’attrattività del territorio passa anche dallo sport: al via la competizione internazionale di golf Alps Open; Golf al via Italian Pro Tour con tappa in Lombardia; Villa Paradiso compie 25 anni con Alps Tour e festa per tutti.

Golf, al via Villa Paradiso Alps OpenRoma, 8 apr. (askanews) – Si alza il sipario sul Villa Paradiso Alps Open, primo... Roma, 8 apr. (askanews) – Si alza il sipario sul Villa Paradiso Alps Open, primo appuntamento dell’Italian Pro Tour ... itacanotizie.it

L’attrattività del territorio passa anche dallo sport: al via la competizione internazionale di golf Alps OpenNell'ambito del progetto Open Horizons, l'Associazione patrocina la tappa inaugurale dell'Alps Tour a Cornate d'Adda. Un settore che in Lombardia genera un indotto fino a 185 milioni di euro, conferma ... affaritaliani.it

Villa Paradiso Alps Open: la Pro-Am al team del francese Hole. Via allo show dell’Alps Tour Nel primo evento stagionale dell’Italian Pro Tour presented by Buccellati i protagonisti dell’Alps Tour si sfidano al Golf Villa Paradiso dal 9 all’11 aprile. Foto Raffaele x.com

Villa Paradiso Alps Open: sulla Gazzetta dello Sport spazio al torneo che al Golf Villa Paradiso apre l'Italian Pro Tour presented by Buccellati. Oggi la Pro-Am e da domani via alla gara dell'Alps Tour con 132 partecipanti, tra i quali Andrea Romano, leader dell' - facebook.com facebook