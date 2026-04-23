Dfp in scenario di rischio -0,2 punti sul Pil 2026 -0,8 nel 2027

Il Documento di economia e finanza ha aggiornato le stime di crescita, prevedendo un impatto sul prodotto interno lordo di -0,2 punti nel 2026 e -0,8 nel 2027. Si considera uno scenario in cui la situazione rimane molto conflittuale, con effetti negativi prolungati sull’economia nazionale. Le previsioni sono state formulate sulla base di analisi aggiornate e considerando le possibili ripercussioni di un contesto di instabilità elevata.

In uno scenario alternativo in cui permanesse "una situazione altamente conflittuale, con un'evoluzione più avversa e un ritorno molto più lento a condizioni distese delle principali variabili internazionali che influenzano l'economia italiana", l'impatto sulla crescita del Pil, rispetto allo scenario di base previsto dal governo, sarebbe di -0,2 punti percentuali quest'anno, di -0,8 punti il prossimo e di -0,1 punti nel 2028. E' lo scenario di rischio analizzato in un focus del Documento di finanza pubblica. Se così fosse, il Pil 2026, che il governo stima al +0,6%, si ridurrebbe allo 0,4%; nel 2027 si scenderebbe in recessione a -0,2% (dal +0,6% al momento previsto); nel 2028 si attesterebbe al +0,7% (anziché +0,8%).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Notizie correlate Upb, con la guerra impatto sul Pil fino a 0,4 punti nel 2026 e 2027L'impatto della guerra sul Pil italiano varia da 0,2 a 0,4 punti percentuali, a seconda del riavvio o meno dei traffici petroliferi nello stretto di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2026 approvato dal Governo; Quattro Cdm in dieci giorni per nascondere tutti i fallimenti; Conti pubblici: DFP e deficit Italia, sfida politica con UE; Confartigianato sul Documento finanza pubblica 2026: Serve risposta Ue su energia e vincoli bilancio. Dfp: Upb valida quadro, ma rischi revisione al ribasso a breveScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it Dfp, in scenario di rischio -0,2 punti sul Pil 2026, -0,8 nel 2027(ANSA) - ROMA, 23 APR - In uno scenario alternativo in cui permanesse una situazione altamente conflittuale, con un'evoluzione più avversa e un ritorno molto più lento a condizioni distese delle prin ... msn.com Dfp, Giorgetti: i conti in salute hanno limitato l’impatto della crisi globale - facebook.com facebook ++Dfp, Giorgetti: "Se il quadro economico dovesse peggiorare sensibilmente, non si può escludere che gli interventi addizionali finiscano per gravare sulla finanza pubblica. [...] Sarà necessario ridefinire le priorità e riprogrammare gli aumenti previsti in altri a x.com