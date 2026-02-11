Dal braccialetto elettronico al blocco navale tutte le strette sui migranti nel nuovo Ddl del governo Meloni

Il governo Meloni ha approvato un nuovo disegno di legge che introduce restrizioni più dure sui migranti. Tra le misure, il blocco navale e il pagamento da parte dei migranti dell’eventuale permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il testo prevede anche limiti più severi per ottenere i permessi e regole più stringenti per chi si trova già in Italia. La stretta si fa sentire, anche con dettagli che sembrano minori, ma che hanno un impatto simbolico forte.

Non solo il blocco navale di cui si è parlato, e che nel testo in approvazione oggi pomeriggio, 11 febbraio, è stato effettivamente inserito, ma anche un lungo elenco di restrizioni, alcune apparentemente minime ma dal sicuro impatto simbolico – come il pagamento a carico del migrante dell’eventuale documento che attesta il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – che restringono i criteri con cui saranno rilasciati i permessi di soggiorno e in ogni caso stringono le maglie regolamentari per chi resta sul territorio italiano. E’ il contenuto del lungo ddl sull’immigrazione, al centro del Cdm di oggi e che segue quello approvato la scorsa settimana sulla sicurezza e la decisione di Strasburgo che apre alla riapertura dei centri di trattenimento in Albania.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Ddl Meloni Immigrazione Migranti, governo prepara ddl: verso norme su Patto asilo e ipotesi ‘blocco navale’ Il governo si appresta a presentare un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Il governo torna alla carica sui migranti: le possibili misure del nuovo ddl Questa mattina, il governo presenta un nuovo disegno di legge sui migranti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ddl Meloni Immigrazione Argomenti discussi: Braccialetto elettronico: la tecnologia al servizio degli anziani; Stalking col braccialetto elettronico. Perizia psichiatrica su un ascolano; Scatta l'allarme del braccialetto elettronico, stalker arrestato a due passi dal lavoro della ex; Accoltella la moglie al culmine di una lite, ora scatta il braccialetto elettronico per un 47enne allontanato da casa. Stalking col braccialetto elettronico. Perizia psichiatrica su un ascolanoDovrà essere sottoposto a perizia psichiatrica un ascolano al centro di un clamoroso caso di stalking nei confronti dell’ex compagna e nel frattempo giudicato anche dal tribunale di Ancona per un altr ... ilrestodelcarlino.it Viola i domiciliari e aggredisce il padre dell’ex ragazza, 21enne in galera a ScicliEra già agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico perché fortemente indiziato di aver perseguitato ... msn.com Scatta la nuova aggravante introdotta con il ddl sul femminicidio. Per il giovane è stato disposto il braccialetto elettronico - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.