Il governo degli Stati Uniti sta valutando una proposta avanzata dall’Iran, secondo quanto riportato da Reuters. La proposta prevede di negoziare sulla riapertura dello stretto di Hormuz, mentre la questione del programma nucleare dovrebbe essere posticipata a un momento successivo, una volta conclusa la guerra. Fonti vicine al governo iraniano confermano l’interesse a discutere questi aspetti, senza indicare tempi precisi per eventuali accordi.

Secondo Reuters, che ha citato fonti vicine al governo iraniano, l’Iran starebbe proponendo di negoziare sulla riapertura dello stretto di Hormuz, e di rimandare la questione del programma nucleare a un momento successivo, dopo la fine della guerra. Finora gli Stati Uniti hanno chiesto all’Iran di rinunciare al programma nucleare come condizione per far finire la guerra. L’Iran ha consegnato agli Stati Uniti una nuova proposta «a tappe» tramite i mediatori del Pakistan: il regime – secondo l’agenzia Axios – si è detto pronto a riaprire Hormuz, in cambio della fine del blocco dei porti iraniani tutt’ora controllati dalle forze militari americane, e quando riceverà garanzie sulla fine degli attacchi di Usa e Israele.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il governo degli Stati Uniti ha discusso una nuova proposta di accordo da parte dell’Iran

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